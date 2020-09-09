قبل مواجهة سموحة.. أمير مرتضى يكشف تطورات مصابي الزمالك

وأتم:" بالنسبة لأشرف بن شرقي عملنا له أشعة على العضلة التامة ومفيهاش حاجة ولكن هنريحه شوية وهيتعامل مع الدكتور وشيكابالا عنه جزع في الرباط وهنتأكد منها بكرة عشان نعرف موقفه ايه".
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