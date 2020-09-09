قبل مواجهة سموحة.. أمير مرتضى يكشف تطورات مصابي الزمالك

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن الإصابات المتواجدة في صفوف الفريق بعد تعرض أشرف بن شرقي للإصابة قبل لقاء طلائع الجيش في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري.

وقال أمير مرتضي في تصريحات هاتفية لفضائية الزمالك"،:" فرجاني ساسي إصابة مش قوية وهياخد راحة في الفترة الموقوف فيها".