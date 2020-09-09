والد مروان محسن: جميع المدربين الأجانب للمنتخب والأهلي يعتمدون على نجلي

أكد محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كل المدربين يعتمدون على نجله فى كل الأوقات.
وقال والد اللاعب فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن أفضل لاعب فى مصر وجميع المدربين الذين يأتون يعتمدون عليه بشكل أساسي بسبب إمكانياته، ونجلي يقوم بالعمل على نفسه خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف: "هل أخطأ المدربون السابقون فى الأهلي والمنتخب الوطني فى اختيار مروان محسن؟".
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