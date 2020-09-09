المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني يكشف كواليس علاقته مع تركي آل الشيخ.. فيديو

أكد محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، أن علاقته بدأت مع تركي آل الشيخ عندما كان في المغرب.

وقال "العاصي" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "علاقتي بتركي بدأت عندما كنت في المغرب لصفقة الزمالك مع حميد أحداد، وعندما عدت كان معي عرض لحسام البدري في كايزر تشيفز".

وأكمل: "خلال تلك الفترة تقابل تركي بالأسيوطي وطلب شخصًا يتولى منصب التعاقدات فتم ترشيحي له وذهبت إلى المكتب وقال لي أمامك 20 يوما للتعاقد مع اللاعبين"

وأتم: "عدت لمصر مباشرة وبدأت عملي مع تركي ومع يناير طلب مني تركي تولى منصب المدير التنفيذي".