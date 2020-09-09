قناة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد أحمد الشيخ

هنأت قناة النادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 27.

ونشرت صفحة قناة الأهلي عبر تويتر صورة للاعب، وعلقت عليها "‏أحمد الشيخ.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وتحقيق الإنجازات والبطولات مع نادينا العظيم".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة

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الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .