والد مروان محسن: ابني أحيانًا بتكون «مِلَطَّشة معاه»

أكد محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نجله أحيانًا يمر بحالة من سوء التوفيق خلال بعض المباريات.
وقال والد اللاعب فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن أحيانًا تكون ملطشة معاه، ولكنه سجل هدفًا رائعًا فى مرمي الجونة، ولكن فى بعض المباريات يتعرض أى لاعب لسوء توفيق".
وأضاف: " مروان نجم النجوم فى جميع المنتخبات بالمراحل العمرية، ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط فى حد، فلماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة؟"
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر والد مروان محسن: ابني أحيانًا بتكون «مِلَطَّشة معاه» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.