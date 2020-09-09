محمد العاصي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان وتريزيجيه للانضمام إلى ألميريا الإسباني.. فيديو

كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

وقال العاصي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، أنه لا توجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة أن الفريق ليس لديه الا مقعدان فقط للاعبين الأجانب.

وتابع أن ألميريا يرغب في اختيار هذين اللاعبين بعناية؛ حتى يستفيد من بيعهما مستقبلا، وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.