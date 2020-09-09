محمد فاروق: تأجيل نصف نهائي أفريقيا في صالح الأندية المصرية

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ سيكون فى صالح الأندية المصرية.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد الأفريقي سيتخذ القرار النهائي، غدا الخميس، والرجاء والوداد والأهلي وافقوا على التأجيل، بينما رفض نادي الزمالك ذلك".

وأضاف: "من وجهة نظري قرار التأجيل سيكون فى صالح الأندية المصرية، بسبب استعادة المصابين مرة أخري سواء لناديي الأهلي أو الزمالك".