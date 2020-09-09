محمد جمال العاصي: الدرجة الثانية في إسبانيا أقوى من دوريات أوروبية.. فيديو

اكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا أن الدرجة الثانية في إسبانيا وإنجلترا أقوى من دوريات الممتاز بدول كثيرة في أوروبا.
وقال العاصي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج:" واجهت صعوبات في البداية بإسبانيا بسبب عدم اجادة اللغة الاسبانية بالإضافة أن ألميريا كان ينافس على الهبوط في المواسم الماضية.
وتابع ان ألميريا في البداية لم يعقد فترة اعداد بسبب التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق والمنافسة على الصعود.
وأضاف أن حتى الاسبوع السادس الفريق كان يسير بشكل جيد وحقق نتائج مميزة مؤكدا أن خطة الإدارة كانت الصعود للممتاز بعد السنة الثالثة .
وأتم أن الفريق كان يمتلك 19 لاعبًا تحت 24 سنة وكان معدل الأعمار قليل .. وهدفنا التأهل للدوري الممتاز في الموسم القادم بعدما كنا قريبين في الموسم الحالي.
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