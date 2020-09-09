إنتر ميلان يعلن حسم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الصربي ألكسندر كولاروف من صفوف روما. وخضع كولاروف للفحص الطبي، قبل أن يوقع عقود انتقاله لإنتر أمس الثلاثاء. Advertisements وذكر إنتر ميلان في بيانه: "ألكسندر كولاروف بات لاعباً في إنتر ميلان بشكل رسمي". وأضاف: "اللاعب الصربي انتقل إلى صفوف إنتر ميلان بشكل نهائي قادماً من روما". وكشف روما عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو بجانب 500 ألف يورو أخرى كحوافز.

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