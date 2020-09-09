الرياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن ملف سرقة كأس إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

عبر أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، عن اندهاشه مما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بشأن اختفاء بعض الكؤوس والدروع الخاصة بالمنتخب الوطني الأول.

 

 وقال حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معي عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به".

 

وأكد أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، وعبر عن اندهاشه أيضا من فتحه في ذلك التوقيت بالتحديد.

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وأشار إلى أنه لا يوجد نسخة أصلية من هذه الكؤوس، موضحا أنها كلها نسخ يتم صنعها بواسطة الاتحاد الإفريقي وسعرها 2000 يورو.

 

وشدد على أن هذا الأمر يعلمه الجميع منذ عام 2013، كاشفا أنه عندما تحدث معه كابتن شوبير قال له أنه ليس في موضع اتهام.

 

وواصل، "كان يجب أن يتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذي نشره اتحاد الكرة المصري أثار الجدل والبلبلة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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