معندناش كرة قدم.. أحمد حسن: مهنة التدريب في مصر أصبحت مهينة

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، أن مهنة التدريب في مصر، أصبحت مهينة؛ نظرا لسياسة إدارات الأندية في التضحية بالمدرب سريعا.
وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "المدرب في مصر لا يتمتع بحقوقه كاملة؛ بسبب التدخلات الإدارية، لذلك مهنة التدريب في مصر أصبحت مُهينة".
وأضاف: "في مصر لا نلعب كرة قدم، ولم نمتلك الصناعة، نحن في تسلية، وليست لدينا صناعة، ويجب أن نبني لجيل 2030، أو نبني لجيل المستقبل بشكل عام".
وختم حديثه: "نحن في انتظار جيل مميز يخرج بالصدفة دون أي تخطيط، ولكن هذا لا يحدث الآن في كل دول العالم التي أصبحت تخطط من أجل بناء أجيال مميزة".
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