إبراهيم سعيد: الأهلي تعامل مع رمضان صبحي بطريقة غير احترافية

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، لم يجد التقدير المناسب من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تفاوض إدارة الأهلي مع رمضان صبحي كان بطريقة غير إحترافية والدليل رحيله إلى صفوف بيراميدز، وحقه أن ينظر إلى مصلحته، ومن الواضح أن هناك خلل فى إدارة التعاقدات بالأهلي".

وأضاف: "رمضان صبحي رحل عن الأهلي عندما وجد خللا فى منظومة النادي، وهذا أيضًا حدث مع أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي".