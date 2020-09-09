أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، لم يجد التقدير المناسب من جانب إدارة القلعة الحمراء.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تفاوض إدارة الأهلي مع رمضان صبحي كان بطريقة غير إحترافية والدليل رحيله إلى صفوف بيراميدز، وحقه أن ينظر إلى مصلحته، ومن الواضح أن هناك خلل فى إدارة التعاقدات بالأهلي".
وأضاف: "رمضان صبحي رحل عن الأهلي عندما وجد خللا فى منظومة النادي، وهذا أيضًا حدث مع أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد: الأهلي تعامل مع رمضان صبحي بطريقة غير احترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.