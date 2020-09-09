نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز من أجل المال

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، إلى صفوف بيراميدز، مشددا على أن القلعة الحمراء لا تقف على أى لاعب.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز من أجل المال عكس تصريحاته غير الموفقة، وهو لم يحقق بطولات مع الأهلي حتي يبحث عن طموحات أخرى فى فريق آخر".

وأضاف: "النادي الأهلي يختلف عن أى ناد فى مصر، ورمضان غير موفق فى خطوته بانتقاله إلى بيراميدز والمارد الأحمر لن يقف على رحيله".