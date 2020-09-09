بـ مكالمة فيديو.. محمد صلاح يوجه الدعم لـ سعد سمير

وعلق سعد سمير على الصورة: "شكرًا على دعمك، وده مش جديد عليك، ودائمًا فخورين بك، وبتمنالك الأفضل".
واختتمت منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.
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