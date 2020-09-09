نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات ألميريا مع رمضان صبحي وتريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نادي ألميريا الإسباني حقيقة التفاوض مع كل من رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ومحمود حسن تريزيجيه نجم نادي أستون فيلا لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، عن حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي، عن حقيقة للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

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وقال العاصي في تصريحات لبرنامج الماتش، أنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.

وأضاف أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.