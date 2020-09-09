الرياضة

حقيقة مفاوضات ألميريا مع رمضان صبحي وتريزيجيه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات ألميريا مع رمضان صبحي وتريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف نادي ألميريا الإسباني حقيقة التفاوض مع كل من رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ومحمود حسن تريزيجيه  نجم نادي أستون فيلا لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتحدث محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، عن حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي، عن حقيقة للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

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وقال العاصي في تصريحات لبرنامج الماتش، أنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.

 

وأضاف أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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