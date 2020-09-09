الرياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن تركيز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قبل كان أفضل من الوقت الحالي.

 

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر خارج عن تركيزه مع الأهلي بعد عودة بطولة الدوري بسبب التوقف خلال الفترة الماضية، ومستوي الفريق متذبذب للغاية بسبب قلة تركيز المدير الفني السويسري".

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وعن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز: "لاعب لا يفهم فى الأصول على الإطلاق والنادي الأهلي خيره عليه، واحترف عن طريق القلعة الحمراء، وطاهر سيعوض غيابه فى الفترة المقبلة".

 

ويذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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