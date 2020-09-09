قال محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، إن فريق بيراميدز تم بناؤه في 20 يوما.
وأضاف العاصي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "بيراميدز تم بناؤه في 20 يوماً فقط وعملنا حالة في الدوري، وقدرنا نكسب الأهلي ونتعادل مع الزمالك في مباراة والفوز بأخرى".
وأكمل: "الناس قالت ان بيراميدز هينافس على الهبوط لكن قدرنا نعمل حالة في الدوري".
وأتم: "تقييمي في البداية كان أن بيراميدز سيكون المركز الثالث، ولكني كنت أعمل مع اللاعبين على أن نكون بطل الدوري".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العاصي: بيراميدز صنع حالة في الدوري بهزيمة القطبين.. وقالوا إنه سينافس على الهبوط.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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