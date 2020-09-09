الزمالك يوضح مدى إصابة شيكابالا وبن شرقي.. وموقفه من اللقاء المقبل

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، تشخيص إصابتي أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعبي الفريق.

وقال أمير مرتضى، لقناة الزمالك، منذ قليل: "بن شرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة، ويحتاج للراحة فقط".