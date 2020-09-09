كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، تشخيص إصابتي أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعبي الفريق.
وقال أمير مرتضى، لقناة الزمالك، منذ قليل: "بن شرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة، ويحتاج للراحة فقط".
وتابع: "كجهاز فني؛ مِعرَّفين اللاعبين، بالإنذارات اللي عليهم، وكنا معرَّفين ساسي إنه هيريَّح في المباراة المقبلة أمام سموحة، وبالمرة ينهي الإنذارات بتاعته، ودوري أحمي اللاعب".
وأضاف: "شيكابالا عنده جزع في الرباط، وهنتأكد منها بكرة؛ عشان نعرف موقفه ايه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يوضح مدى إصابة شيكابالا وبن شرقي.. وموقفه من اللقاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.