قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إن الاتحاد الدولى للكرة وقع عقوبة على محمود كهربا لصالح الزمالك وقد تزيد بالفترة المقبلة.
وأضاف نصر عزام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إن كلام محمود كهربا عن وجود خطأ في تعاقده مع نادي الزمالك؛ نفاه الفيفا بالحكم ضد اللاعب .
وأوضح نصر عزام، أن إستئناف اللاعب والزمالك من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الغرامة، وإيقاف اللاعب والنادي البرتغالي أو تخفيض العقوبة.
كما تحدث عن ملف إعارة حميد أحداد، قال :" إذا كان التعاقد ينتهي في 30 يونيو؛ فليس من حق اللاعب المشاركة ضد الزمالك بعيدا عن شرط التعاقد، وفي حالة مشاركته يعرض نفسه وناديه المغربي للأزمات من الكاف والفيفا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قد تزيد بعد التظلم.. نصر عزام يكشف موقف محمود كهربا وحميد أحداد من عقوبات الـ فيفا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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