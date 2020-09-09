حق تضامن.. محامٍ دولي: يحق لـ الأهلي الحصول على 3 ملايين جنيه من بيراميدز.. فيديو

قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز .

وأضاف نصر عزام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بقيمة 3 ملايين جنيه قيمة صفقة رمضان صبحى.

وتابع :"مبدأ اللعب المالى النظيف يتم تطبيقه فى اوروبا فقط، وقد يقوم الاتحاد المصري فى تطبيقه، كما أن الجبلاية من حقها مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط إضافية على تراخيص النادى".