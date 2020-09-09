قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز .
وأضاف نصر عزام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بقيمة 3 ملايين جنيه قيمة صفقة رمضان صبحى.
وتابع :"مبدأ اللعب المالى النظيف يتم تطبيقه فى اوروبا فقط، وقد يقوم الاتحاد المصري فى تطبيقه، كما أن الجبلاية من حقها مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط إضافية على تراخيص النادى".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حق تضامن.. محامٍ دولي: يحق لـ الأهلي الحصول على 3 ملايين جنيه من بيراميدز.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.