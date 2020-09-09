لتولي القيادة الفنية للدراويش.. مجلس الإسماعيلي يسعى لتقريب وجهات النظر مع ريكاردو

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علي إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الإسماعيلي؛ عقب انتهاء مباراة الدراويش والأهلي، بعد غد، الجمعة، في الدوري.

وكان الإسماعيلي قد اقترب من التعاقد مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، إلا أن ريكاردو اشترط تغيير أفراد بالجهاز المعاون لقبول المهمة.

ويسعى الإسماعيلي لتقارب وجهة النظر بين الطرفين، وتجري المفاوضات مع المدير الفني الأجنبي، الذي سيقود الإسماعيلي لمدة عام ونصف العام.

يذكر أن الإسماعيلي سيدخل لقاء الأهلي محتلًا المركز الثامن برصيد 30 نقطة بترتيب جدول الدوري العام.