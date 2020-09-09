مارك فوتا يكشف موقفه من تدريب الإسماعيلي.. ويعلق على كومان وبرشلونة.. فيديو

رحب الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق لـ ساوثهامبتون الإنجليزي، بالعودة لقيادة النادي الإسماعيلي بعدما أنهى تعاقده مع الوحدة الإماراتي باتفاق مشترك.



وقال فوتا، في تصريحات لقناة النادي الأهلي، إنه يعتز بما قدمه مع الإسماعيلي في ولايتين، من نتائج جيدة، وما زال على تواصل دائم مع عناصر الدراويش، ومستعد للعودة.



ورشح مارك فوتا، مواطنه، لويس فان خال، الذي عمل عمله مدربًا مساعدًا في العام 2002، للعودة إلى القيادة الفنية لمنتخب هولندا الأول.



واعتبر مارك فوتا، قرار مواطنه، رونالد كومان، بالرحيل عن القيادة الفنية لمنتخب هولندا، وتولي تدريب برشلونة؛ أمر طبيعي، لأنه يحدث مرة واحدة في العمر.