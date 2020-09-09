وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:
- "٦ ستوات من الرجوله ٦ سنوات من العطاء والقتال في الملعب طارق حامد اسطوره زملكاويه #طارق_حامد_أسد_الزمالك"
- "ها قد أتم عامه السادس مع مدرسة الفن والهندسة، كان ينقصها قبل مجيئه القوة وروح الفريق واستكملت بقدومه، لم يبخل يوما بنقطة عرق، لم يتمرد يوما أو يتمارض، هو البطل، هو روح الزمالك وصمام أمانه، هو المقاتل، أيها السادة بدون مقدمات كثيرة، إنه طارق حامد.
#طارق_حامد_اسد_الزمالك ".
- #طارق_حامد_اسد_الزمالك أى كابتن فريق داخل الملعب ليه شارة كابتنَّا واحدة ال طارق حامد تحس ان فى معه ٥٠ مليون إشارة، كابتنا القائد داخل الملعب بلا منازع ".
- "مكانك في قلوبنا يا طارق ".
- "هتفضل صورتك بكل بطولة هي مصدر فخر لأي بطولة و مصدر فخر لينا جميعا عاش طارق باشا حامد ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكرى انضمامه للزمالك.. هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: نبض ميت عقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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