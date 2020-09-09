تمهيدًا للتعاقد على تدريب الإسماعيلي.. ريكاردو في مصر رفقة مدرب أحمال

وصل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للإسماعيلي، إلي مطار القاهرة، برفقة البرازيلي رودلڤو مايا، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع الإسماعيلي.
وجاء ترشيح تولي ريكاردو القيادة الفنية للإسماعيلي، خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق للفريق.
وكانت هناك أصوات داخل مجلس إدارة النادي، ترفض تولي ريكاردو القيادة الفنية للإسماعيلي، كما كان هناك شروط ـ لريكاردو، أبرزها تغيير أفراد بالجهاز الفني للدراويش.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، جلسة مع ريكاردو، الليلة، للتعاقد مع الدراويش.
يذكر أن الإسماعيلي سيواجه الأهلي بعد غد، الجمعة، في الدوري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.
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