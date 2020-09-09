المدير التنفيذي السابق لـ بيراميدز يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي.. فيديو

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.
وكان أحمد فتحي دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.
وقال "العاصي" في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية دوت الخليج، فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهو ما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب للاعب.
وسرد، فوجئت باندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه.
وأضاف، علاقتي بأحمد فتحي جيدة، وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت.
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