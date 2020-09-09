نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة هو الخاسر الأكبر في أزمته مع البارسا في الفترة الأخيرة.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش: "أزمة ليونيل ميسي كانت أن بند رحيله مجانا دون الشرط الجزائي ينتهي 30 يونيو مع نهاية الموسم بشكل طبيعي".

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وأضاف: "لكنه عاد وصرح بإستمراره لأنه يعلم أنه سيخسر كثيرا إذا لجأ للقضاء، وبالفعل يعد هو الخاسر الأكبر لأن الجماهير في برشلونة كانت تحبه كثيرا قبل أزمته".

وتابع: "ميسي لديه عقد مدى الحياة مع اديداس بمليار يورو، وبالطبع تأثر ذلك بعد أزمته لذلك لم يفضل النزاع القضائي مع برشلونة".

واختتم عزام حديثه قائلا: "إنستجرام أيضا يدفع حوالي مليون يورو لرونالدو لكي يضع صورة له داخل المنزل".