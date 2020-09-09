مفاجأة.. كومان يقرر بقاء كوتينيو مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني قرر الإبقاء عن النجم الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو مع النادي الكتالوني بالموسم الجديد. وقالت التقارير الاسبانية أن كومان يري أن كوتينهو يستطيع تقديم الإضافة القوية لخط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد بعد تألقه اللافت الذي ظهر عليه أثناء إعارته فى صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني. يذكر أن كوتينهو نجح فى الفوز مع نادي بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم لتنتهي إعارته ويعود لصفوف نادي برشلونة الاسباني. وكان كوتينهو قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نظيره ليفربول الإنجليزي.

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