نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي الأول.. الكشف عن أعلى 5 لاعبين حصولا على الرواتب في بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز الإثنين الماضي، تعاقده رسميًا مع رمضان صبحي قادما من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 5 مواسم قادمة، بداية من الموسم المقبل 2020 - 2021.

وأكدت تقارير صحفية أن صفقة رمضان صبحي كلفت خزينة نادي بيراميدز قرابة الـ5 مليون جنيه استرليني.

وأشارت التقارير أن رمضان صبحي تصدر قائمة أعلي اللاعبين حصولا على راتب سنوي داخل نادي بيراميدز وسيحصل على 30 مليون جنيه سنويا مع النادي السماوي ليتفوق على زميله عبد الله السعيد والذي يحصل على 25 مليون جنيه بالموسم.

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ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلي الرواتب السنوية في بيراميدز عمر جابر الظهير الأيمن للفريق ويحصل على 21 مليون جنيه سنويا، بينما يحتل المرتبة الرابعة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق بـ17 مليون جنيه.

ويأتي علي جبر مدافع بيراميدز في المرتبة الخامسة ويحصل على 15 مليون جنيه سنويا.

وكان رمضان صبحي رفض الاستمرار في النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، وطلب الانتقال لنادي بيراميدز، ونجح الأخير في حسم الصفقة بشكل رسمي مؤخرا بعد مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.