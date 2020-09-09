أنا مش أخ واهدى كده على نفسك.. خناقة على الهواء بين إبراهيم سعيد ووالد مروان محسن

نشبت مشادة كلامية بين إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق على الهواء، مع محسن ثروت، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي؛ بسبب هجوم الأخير عليه.
جاء ذلك، خلال مداخلة من والد مروان محسن، مع برنامج "البريمو" على قناة "ten"، حيث قال:" كل لاعيب معرض إنه يبقى وحش ماتش اتنين تلاتة ويرجع تانى لمستواه، مع احترامى للاخ إبراهيم سعيد".
وردَّ إبراهيم سعيد:" أنا مش أخ يا عم محسن، واهدى كده على نفسك، ليرد محسن: أمال انت ايه؟؛ ليقول إبراهيم: أنا مش اخ.. انا بقولك انت زي والدي.. انا ابراهيم سعيد".
وتابع محسن : دى مش طريقة كلام، وانا بحترمك وبقدرك يا عم ابراهيم وانت كنت لاعيب كويس، وهل مروان بقى فجأة وحش، وانا طول عمرى بحب إبراهيم سعيد.
وأضاف: "هل أخطأ المدربون السابقون فى الأهلي والمنتخب الوطني فى اختيار مروان محسن؟".
وأضاف: "هل أخطأ المدربون السابقون فى الأهلي والمنتخب الوطني فى اختيار مروان محسن؟".
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