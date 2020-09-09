بعد إحرازه هدفين في شباك السويد.. هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:
- "كيف يكبرون فيشيخونَ .. وتكبرُ فتزدادُ شبابًا !.
- سيد سادةِ المستديرة يا كريستيانو رونالدو" .
- وصلت لقناعة تامه وهي : إذا أردت أن توقف كريستيانو رونالدو فعليك إيقاف كرة القدم بأكملها".
- "لا يأبى ان يغلق صفحة التاريخ حتى يفتح اخرى بإسمه ، رونالدو هو عنوان للعمل والمثابرة ، يمكن لاي شخص ان يأخذ رونالدو كقدوة ليس في كرة القدم فقط؛ بل مجالات عديدة، رونالدو أفضل لاعب رأته عيني في عالم المستديرة ، ليس من ناحية تسجيل الأهداف؛ فكلهم يسجلون بل الاستمرارية والقتالية ".
- "هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو الثاني هدف رووووووعه اقسم بالله عظيم هذا اللاعب ".
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- " تاريخي.. الاسطورة كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم (100) مع المنتخب البرتغالي وعلى بعد (9) أهداف ليصبح أعظم هداف في تاريخ المنتخبات علي دائي (109).. كريستيانو رونالدو (100) ".
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