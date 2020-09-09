قبل قيادة الدراويش.. جماهير الإسماعيلي ترحب بـ ريكاردو.. صورة

تلقى المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، الذي وصل إلى مصر منذ قليل؛ تمهيدًا لقيادة الإسماعيلي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز، العديد من الرسائل والمباركات من جماهير الإسماعيلي، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
ووصل "ريكاردو"، رفقة مواطنه "رودلڤو مايا" مدرب الاحمال، إلى الإسماعيلية؛ تمهيدًا للتعاقد رسميًا لقيادة الدراويش.
ومن المقرر أن يوقع البرازيلي هيرون ريكاردو، على عقود قيادة الدراويش لمدة عام ونصف العام.
وسبق أن قاد ريكاردو، النادي الإسماعيلي، عام ٢٠٠٨، ثم عام ٢٠١٤، قبل أن يعود لقيادة الدراويش للمرة الثالثة في تاريخه.
يذكر أن الإسماعيلي سيواجه الأهلي، بعد غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ من مسابقة الدوري العام، ويدخل الإسماعيلي اللقاء محتلًا المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلية.
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