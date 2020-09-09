نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أحمد الشيخ يتخذ قرار جديد بشأن الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي قراره النهائي بشأن الرحيل عن صفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى الشيخ في الرحيل عن الأهلي بسبب عدم مشاركته كأساسي مع الفريق.

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ووافق أحمد الشيخ في الساعات القليلة الماضية على تجديد عقده مع النادي الأهلي ورفض فكرة الرحيل عن النادي وذلك بعدما تم الاعتماد عليه كأساسي مع النادي.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مع أحمد الشيخ في الفترة الماضية للتفاوض معه حول تجديد عقده مع النادي ورحب اللاعب بهذا الأمر بشكل كبير وسيبدأ في التفاوض مع النادي.

وينتهي عقد أحمد الشيخ مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم المقبل 2021 وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في الانتقالات الشتوية المقبلة.