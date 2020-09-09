نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع صفقة مفاجأة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.

وأبدى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة رغبته الكبيرة في ضم مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن برشلونة مُهتم بـ بيزيلا مُدافع فيورتينا، والنادي الايطالي يطلب 15 مليون يورو للتخلي عنه بشكل نهائي.

يذكر أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة اقترب من الرحيل عن صفوف النادي، خاصة بعد خروجه من حسابات رونالد كومان بالموسم المقبل مع الفريق الكتالوني.