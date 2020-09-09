إمام وزيزو وبن شرقي وساسي يواصلون التأهيل بنادي الزمالك

واصل حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي والتجهيزي. وحرص الجهاز الطبي للفريق الأبيض علي وضع برنامج لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة. وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة. وذلك استعدادًا للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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