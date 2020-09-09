الرياضة

مدرب بلجيكا يكشف حجم جاهزية هازارد للمشاركة في المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن حجم جاهزية لاعبه ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "‏هازارد هو قائدنا، وكان من الضروري تواجده معنا، وهو جاهز بنسبة 100% من الناحية البدنية، ولكنّه ما زال يفتقد لرتم المباريات، ويحتاج إلى الصبر والعمل".

وأضاف: "‏علاقتنا مع ريال مدريد رائعة، وما يريدوه هو عدم المخاطرة باللاعب، ‏والهدف هو أن يكون هازارد جاهز للمباريات الحاسمة بنسبة كاملة".

يذكر أن منتخب بلجيكا نجح في تحقيق الفوز على حساب ايسلندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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