يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الذي يقوده أحمد العجوز المدرب العام، والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، ومحمد حمص مدرب الفريق، معسكرا مغلقا، في فندق اللاعبين داخل مقر النادي، اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الأهلي، بعد غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ من عمر مسابقة الدوري العام.
وتأكد غياب كل من باهر المحمدي وأحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد صادق للإصابة.
ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي، المران الأساسي للفريق مساء اليوم الأربعاء؛ استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استعدادًا لـ قمة الأهلي.. الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.