نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس طنطا يهاجم أحمد سامي بسبب مفاوضات سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى فايز عريبي رئيس نادي طنطا، استيائه من أحمد سامي المدير الفني السابق للنادي ورحيله عن الفريق إلى صفوف نادي سموحة السكندري، بعد الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

وقال عريبي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "أحمد سامي لم يحترم تعاقده معنا بشكل نهائي، كان لدينا ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق نتائج إيجابية لكنه خذلنا بالرحيل عن النادي".

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وأشار إلى أن أحمد سامي قام بإبلاغهم بأنه يعلم كافة اللاعبين داخل الفريق، وهم عناصر جيدة لكنهم يحتاجون للثقة من أجل تحقيق نتائج إيجابية والبقاء في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أنه لديه عتاب كبير على فرج عامر وأحمد سامي، مشيرا إلى أن حتى هذه اللحظة لم يقدم استقالته من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق ولم يحترم تعاقده مع نادي طنطا.

واختتم، "أحمد سامي قاد طنطا الي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري، وهنأته على النتيجة، وتلقينا هزيمة من الإنتاج ولم يكن الأداء جيد في المباراة على الإطلاق".