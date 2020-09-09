نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلعب غدا الخميس 10 سبتمبر العديد من مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز وتعتبر اهم مباريات الغد هي مباراة الزمالك وسموحة ومباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي.
ويواصل عبد الله السعيد احتلاله لصدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:
1 – عبد الله السعيد.. برصيد 16 هدفًا.
2 – محمد شريف.. 9 أهداف.
3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.
4 – وليد سليمان .. 8 أهداف.
5 – مصطفى محمد.. 7 أهداف.
6- والتر بواليا.. 7 أهداف
7– حسام حسن.. 6 أهداف.
8– أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.
9– مروان رجب .. 6 أهداف.
10 – فادي فريد .. 6 أهداف.
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