نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي في المقال التالي
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويمتلك شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو.
وأوضحت بعض التقارير، إن مانشستر سيتي سيبرم عقد مع ميسي لمدة ثلاث مواسم، وسيحصل الأرجنتيني على أجره بشكل طبيعي الذي يتقاده في برشلونة حاليًا.
وقد أبدى ميسي رغبته الكبيرة في الرحيل هذا الصيف، ولكن إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت ذلك، وأكدت له أن الحالة الوحيدة المتاحة لرحيله هى دفع قيمة الشرط الجزائي.
وسيعود ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، حيث أنه قد تدرب في الأيام الماضية بشكل منفرد للاستعداد بشكل بدني قوي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.