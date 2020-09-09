نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية إلى أن ليونيل ميسي قائد برشلونة أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل الانضمام لهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويمتلك شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو.

وأوضحت بعض التقارير، إن مانشستر سيتي سيبرم عقد مع ميسي لمدة ثلاث مواسم، وسيحصل الأرجنتيني على أجره بشكل طبيعي الذي يتقاده في برشلونة حاليًا.

وقد أبدى ميسي رغبته الكبيرة في الرحيل هذا الصيف، ولكن إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت ذلك، وأكدت له أن الحالة الوحيدة المتاحة لرحيله هى دفع قيمة الشرط الجزائي.

وسيعود ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، حيث أنه قد تدرب في الأيام الماضية بشكل منفرد للاستعداد بشكل بدني قوي.