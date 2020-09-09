الصقر يوضح حقيقة تفاوض بيراميدز مع محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعة عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على إذاعة راديو مصر: "إبراهيم عادل وعبد الله السعيد يلعبان في نفس مركز محمد إبراهيم".
وتابع: "الأهلي يرغب هو الآخر في التعاقد مع محمد إبراهيم، بعد أن أبدى مسؤولي الأهلي إعجباهم بمستوى اللاعب".
وواصل: "ويتفاوض بيراميدز مع لاعب طلائع الجيش كريم طارق، والذي يعد مطلوباً في الزمالك".
واستطرد: "وتواصل بيراميدز مع يوسف أوباما، صانع ألعب نادي الزمالك، ويستغل بيراميدز تبقي موسم واحد حتى نهاية عقده".
وأتم: "بيراميدز يمتلك قوة شرائية كبيرة حالياً، ولن يستيطع أحد إيقافه في سوق الانتقالات".
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