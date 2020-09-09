الرياضة

الصقر يوضح حقيقة تفاوض بيراميدز مع محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصقر يوضح حقيقة تفاوض بيراميدز مع محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعة عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على إذاعة راديو مصر: "إبراهيم عادل وعبد الله السعيد يلعبان في نفس مركز محمد إبراهيم".

وتابع: "الأهلي يرغب هو الآخر في التعاقد مع محمد إبراهيم، بعد أن أبدى مسؤولي الأهلي إعجباهم بمستوى اللاعب".

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وواصل: "ويتفاوض بيراميدز مع لاعب طلائع الجيش كريم طارق، والذي يعد مطلوباً في الزمالك".

واستطرد: "وتواصل بيراميدز مع يوسف أوباما، صانع ألعب نادي الزمالك، ويستغل بيراميدز تبقي موسم واحد حتى نهاية عقده".

وأتم: "بيراميدز يمتلك قوة شرائية كبيرة حالياً، ولن يستيطع أحد إيقافه في سوق الانتقالات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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