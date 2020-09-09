نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يقترب من ضم حارس أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي أستون فيلا للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

ورحل بيبي رينا عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي بعد تقديمه مستوى مميز خلال النصف موسم الذي شارك به مع النادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير حسب "الجارديان" الإنجليزية، إن الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز رفض عرض من أرسنال لتجديد عقده، مما يزيد من حظوظ أستون فيلا بالتعاقد معه في الميركاتو.

وينتهي عقد مارتينيز مع فريق أرسنال في صيف موسم 2021 القادم، ولا يريد الجانرز رحيله بشكل مجاني في نهاية الموسم.