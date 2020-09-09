بعد إحالة الملف للنيابة.. مصدر: خضوع موظفي المخازن والحسابات للتحقيق في سرقة كؤوس أمم أفريقيا

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن موظفي إدارة الحسابات والمخازن سوف يخضعون للتحقيقات خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إحالة ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى النيابة العامة.

وقال المصدر ذاته إن إدارة الحسابات مسؤلة مسؤولية مباشرة عن ادارة المخازن وسوف يتم التحقيق مع الموظفين التابعين إليهم بمعرفة النيابة العامة.

وأضاف أن "أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية لن يخضعوا للمساءلة القانونية، وإنما تقتصر فقط على إدارة الحسابات والمخازن".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات، وذلك بعد اطّلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

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وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ"ـصدى البلد"، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

كان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.