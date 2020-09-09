56% من قراء دوت الخليج يتوقعون مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الإسماعيلي

توقع 56% من قراء موقع "دوت الخليج" مشاركه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع الفريق امام الاسماعيلي بعد إنتهاء فترة العقوبه من جانب أتحاد الكرة ، بسبب احداث السوبر المصري فى دولة الامارات.

وجاء توقعات 25% فقط من القراء برفض مشاركة مع الفريق بعد دخوله فى مشاجرة مع محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي فى غرقه الملابس.

واخيرا ، جاء 19% فقط من القرار لا يهتموا سواء مشاركته مع الاهلي ام استبعاده من المباريات.

وانتظم محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات ابناء الرداء الأحمر مساء اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة. وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي. Advertisements وأنتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي . وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتي مساء الاثنين. وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر علي الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعه فقط. وكان الأهلي قد حقق الفوز علي حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين . ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعه مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن يواجه في ذات الملعب الإتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.

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