بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

علم دوت الخليج من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن ٢٤ كأس ضاعت من مقر الجبلاية فى الجزيرة بعد حريق عام ٢٠١٣.

قال المصدر إنه من بين الكؤوس التى تمت سرقتها كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ إلى جانب كؤوس بالبطولة العربية إضافة إلى دروع خيرية.

وأشار إلى أنه أثناء قيام اللجنة المشكلة بجرد مخازن مشروع الهدف فى مدينة ٦ اكتوبر تبين ضياع ١٥٠٠ تي شيرت التى منحتها أديداس الشركة الراعية السابقة للجبلاية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

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وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم..