مسؤولو فورمولا وان يدرسون تغيير نظام السباقات

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو فورمولا-1 الاعتماد على سباقات قصيرة ذات شبكات انطلاق معكوسة لتكون بديلة للتصفيات.
وكتب روس براون المدير العام لفورمولا-1 في عموده على الموقع الرسمي للعبة أمس الاثنين أن "السباقات القصيرة ذات شبكات الانطلاق المعكوسة تستحق إعادة النظر".
وبعد سباق الجائزة الكبرى الإيطالي المثير الذي شهد فوز أول لبيير جاسلي، الذي كان بدأ السباق من مركز الإنطلاق العاشر، كتب براون :"كانت مونزا مرشحا لإقامة سباق قصير بشبكة معكوسة عندما فكّرنا في اختبار الصيغة هذا العام".
وكتب براون :"لسوء الحظ، لم نتمكن من المضي قدما، ولكن الفكرة لاتزال شيئا نريد في فورمولا-1 والاتحاد الدولي للسيارات، أن نعمل عليه في الأشهر القليلة المقبلة وأن نناقشه مع الفرق من أجل العام المقبل.
ولكن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس الاثنين أنه يمكن تجربة إقامة سباق قصير بشبكة معكوسة هذا الموسم.
وقد يعني إقامة سباق قصير بشبكة معكوسة يوم السبت أن يحل محل التصفيات الحرة الأولى والثانية والثالثة.
ومن المقرر أن يتم ترتيب السائقين على شبكة الإنطلاق بشكل معكوس عن جدول ترتيب السائقين والنتيجة ستحدد مراكز السائقين على شبكة الإنطلاق.
ولا يمكن لفورمولا-1 حاليا أن تجري أي تغيير خلال البطولة إلا إذا وافقت كل الفرق.
ومع ذلك فإن العقود الجديدة التي وقعتها الفرق في فترة 2021 / 2025 تزيل الحاجة إلى الإجماع وتستبدلها بالأغلبية العظمى للتصويت.
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