نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وسموحة المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي سموحة غدا الخميس 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد فريق سموحة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية. Advertisements وستذاع مباراة الزمالك وسموحة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تابم سبورت" ولكن لم يتم تحديد المعلق بعد. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥١ نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري. بينما يتواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 25 مباراة لعبها الفريق السكندري هو الأخر في الدوري.

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