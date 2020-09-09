نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة سرية من ليفربول للتعاقد مع تياجو ألكانتارا في المقال التالي
وينتهي عقد تياجو ألكانتارا مع فريق بايرن ميونخ في صيف موسم 2021 القادم.
وأشارت تقارير حسب "سكاي سبورت"، إن ليفربول قد يفكرون بالتوقيع مع تياجو في يناير المقبل لينتقل لهم مجاناً الصيف المقبل، ويتفادون دفع أي مبلغ مالي من أجله.
وأوضحت تلك التقارير، إن فكرة ليفربول جاءت بعد انسحاب فريق برشلونة من سباق التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني في الميركاتو الصيفي.
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