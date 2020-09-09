الرياضة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصارع عدد من الأندية على ضم أحمد مواهب مواليد 2003 من كرة القدم المصرية، حيث يوجد حرب ثلاثية من الأهلي والزمالك وأخيرا بيراميدز، للحصول على خدمات اللاعب.

ويحاول الثلاثي الظفر بخدمات يوسف حسن، مهاجم فريق المقاولون العرب، مواليد 2003، خلال الفترة المقبلة.

وأجرى مسئولو بيراميدز اتصالا باللاعب في الفترة الماضية، حيث يخطط الفريق السماوي لتقديم عرض كبير لإدارة الذئاب، لحسم الصفقة لصالحه.

جدير بالذكر أن إدارة المقاولون العرب، كانت قد تمكنت من تجديد عقد اللاعب يوسف حسن، خلال الفترة الماضية، بعدما سجل يوسف، 21 هدفا في دوري الموسم الماضي، كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري الجمهورية بالموسم ذاته.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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