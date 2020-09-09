نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع صانع ألعاب مصر المقاصة محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
وأكد محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أن ليس هناك أى اتصالات حتي الأن من جانب النادى الأهلى للتعاقد مع محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية وأن اللاعب ينصب تركيزه فقط على مباريات المقاصة بالدوري.
وكانت كشفت تقارير صحفية أن مصر المقاصة حدد مبلغ قيمته 2 مليون دولار لبيع محمد إبراهيم للنادى الأهلي.
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