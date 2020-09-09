الرياضة

وكيل أعمال كوتينيو يحدد موقف موكله من البقاء في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كيا جورابشيان، وكيل أعمال صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، وقف موكله من التواجد مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

كوتينيو خاض الموسم المنقضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ، حصل معه على الثلاثية، وظهر بمستوى طيب نسبياً.

وأكد جورابشيان، أن كوتينيو مستمر مع برشلونة، بناءاً على رغبة المدير الفني رونالد كومان، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

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وقال كيا في تصريحات لشبكة "talksport" البريطانية: "قام كومان بالاتصال بكوتينيو عقب نهاية دوري الأبطال، وأخبره بأنه ضمن خططه للموسم المقبل".

وتابع: "عاد كوتينيو للتدريبات قبل الموعد المقرر، حيث كان من المقرر عودته يوم 7 سبتمبر، لكنه عاد في أول سبتمبر".

وأردف: "برشلونة قد يغير طريقته للموسم المقبل، وبالتالي سيمثل الأمر فرصة جديدة أمام كوتينيو".

وأتم: "كوتينيو أدى عمله بشكل جيد مع البايرن، وسجل مرتين في شباك برشلونة، ربما هذا ما دفعهم لاستعادته مرة أخرى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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